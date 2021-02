L'info météo du jour Une moitié Nord sous la neige et le grand froid

Ce mercredi la neige continuera de tomber entre le Jura et l'Alsace et de la Bretagne à la Champagne en passant par le Bassin Parisien. Les Hauts-de France sont toujours en vigilance orange grand froid.

Ce mercredi, les chutes de neige persisteront sur le Nord-Est notamment entre le Jura et l'Alsace où il pourra encore tomber 5 à 10 cm, mais aussi de la Bretagne au Bassin parisien et à la Champagne le matin avec encore un léger saupoudrage (1 à 3 cm). Quelques pluies et averses traîneront également du Limousin aux Alpes et aussi dans le Sud-Ouest où elles seront assez soutenues. Ailleurs, le temps sera sec et avec de belles éclaircies ou périodes de soleil au nord de la Loire et vers les Hauts-de-France où les gelées seront particulièrement marquées au petit matin, sans réel dégel diurne. Il fera plus doux sur la moitié sud du pays.

