Changement climatique UPL lance le Gigaton Carbon Goal pour créer un nouveau marché du carbone

UPL lance en Europe le Gigaton Carbon Goal pour réduire le CO2 atmosphérique d'une gigatone et créer un nouveau marché du carbone pour l'agriculture.

UPL Ltd. présente le Gigaton Carbon Goal, une nouvelle série d’initiatives mondiales visant à séquestrer un milliard de tonnes de dioxyde de carbone atmosphérique d’ici 2040. Le lancement européen a eu lieu à Paris début juillet, sous l’égide de Jai Shroff, CEO d’UPL et de Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation Fifa.

UPL explique qu'elle travaillera avec des organisations de certification carbone reconnues, pour que le monde agricole « puisse créer, mettre en œuvre et valider des protocoles d’émission et de capture du carbone ». À cet effet, « UPL mobilisera ses ressources, son expérience et son réseau mondial pour identifier, financer et fournir les outils, les techniques et les technologies qui pourront contribuer à équiper et à accompagner chaque exploitant agricole », indique l'entreprise.

De façon concrète, l'agriculteur qui participe à cette démarche doit indiquer ses pratiques agricoles habituelles. « Puis, avec l’aide d’un tiers, il prélève des échantillons de sol et établit une base de référence pour les émissions de GES et le stock de carbone organique dans le sol (COS). Il est accompagné dans la définition et la mise en œuvre de pratiques pour améliorer son empreinte et au contraire accumuler du carbone organique au niveau du sol. Les résultats sont vérifiés et il obtient ensuite la certification de crédits carbone. Ceux-ci sont achetés par des entreprises ou des particuliers qui cherchent à compenser leurs émissions », explique UPL.

L'initiative est d'abord en phase pilote au Brésil, en Argentine et en Inde où 230 000 hectares et 100 000 exploitations agricoles sont concernés. Au final, elle vise à couvrir plus de 100 millions d’hectares dans le monde.

