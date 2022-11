Météo Vers des conditions hivernales ?

L'anticyclone russe occasionne une vague de froid depuis la Russie vers la Finlande avec des températures plongeant entre - 10 et - 20 degrés ce vendredi matin, localement jusqu'à - 25 degrés dans le nord de la Russie. Ce refroidissement est-il susceptible de nous atteindre ? Quelques éléments de réponse.

Le puissant anticyclone russe, 1050 hPa et plus, se décale lentement vers l'ouest. Il étend ainsi ses conditions calmes et glaciales en direction de la Scandinavie et des pays est européens. Dans le même temps, la puissante dépression située entre l'Islande et l'Ecosse commence à montrer des signes d'essoufflement. Des indices qui permettront un changement de synoptique sensible la semaine prochaine sur l'Europe.

La situation évoluera peu d'ici lundi avec ce système dépressionnaire peu mobile au nord de l'Ecosse, apportant un flux assez perturbé sur les îles Britanniques, la France ou encore le Benelux. Nuages et pluies passagères seront encore au programme. Encore élevées ce vendredi, les températures commenceront à descendre, le flux océanique étant prévu en baisse et le champ de pression en légère hausse, favorisant le rayonnement nocturne.

Mardi, l'anticyclone des Açores poussera via une dorsale vers les îles Britanniques. Ces hautes pressions devraient ensuite s'isoler sur le nord de l'Europe, entre le Royaume-Uni et la Scandinavie en milieu de semaine prochaine, faisant une jonction avec l'anticyclone russe.

Un flux d'est plus continental et progressivement plus froid devrait alors se mettre en place. Un froid modéré s'emparerait alors des îles Britanniques, des 3/4 nord de la France et d'une large partie de l'Europe. Les gelées pourraient alors être fréquentes sans être fortes et les températures maximales n'atteindraient plus les 5 degrés. Des petits fronts pluvio-neigeux pourraient par ailleurs circuler dans ce flux continental par franchement sec.

L'échéance étant toutefois lointaine, cette tendance demandera confirmation d'ici là.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net