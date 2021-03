Sonde capacitive connectée Weenat veut faciliter le pilotage de l’irrigation des cultures

Sécheresse, fortes chaleurs, inondations… les conditions climatiques et pluviométriques actuelles rendent le pilotage de l’irrigation des cultures de plus en plus difficile. C’est pourquoi weenat lance une nouvelle sonde capacitive connectée. Ce nouvel outil d’aide à la décision doit venir en aide aux agriculteurs en leur fournissant meilleure une connaissance de l’état hydrique de leur sol.

Weenat, qui « propose des solutions connectées pour piloter l’irrigation avec précision », souhaite se tenir aux côtés des agriculteurs pour une meilleure irrigation des cultures.

Comme l’entreprise nantaise le rappelle dans un communiqué, « en cas de stress hydrique des cultures, les rendements et la rentabilité d’une exploitation agricole sont mis à mal. Alors quand il a un doute, l’agriculteur irrigue pour être sûr que ses plantes ne manquent pas d’eau. Mais trop souvent, l’irrigation est faite par sécurité, et non par choix ». Alors pour accompagner les agriculteurs « vers une gestion plus raisonnée des ressources en eau », Weenat lance sa propre sonde capacitive connectée afin de pouvoir « proposer une solution complète de pilotage de l’irrigation. »

« Maxime Zahedi, agronome chez Weenat, explique l’importance d’une vraie stratégie d’irrigation pour sécuriser la récolte : Bien piloter son irrigation signifie que l’agriculteur apporte de l’eau quand il le faut, en fonction des besoins de la plante et de ses objectifs de production. Pour cela, il est nécessaire de s’intéresser à l’état hydrique de son sol. Celui-ci peut paraître sec mais l’est-il réellement en profondeur et à quel niveau ? » C’est à ce moment-là que les données récoltées par les sondes capacitives entrent en jeu.

Toujours selon le communiqué, « les tensiomètres et les sondes capacitives ont déjà prouvé leur efficacité : ils permettent notamment de réaliser de 8 à 41 % d’économies d’eau, la moyenne se situant autour de 20-25 %*.

Une sonde simple d'utilisation

Il suffit d’installer la sonde capacitive Weenat « au plus près des racines », qui va « mesurer avec précision la teneur en eau volumique et la température du sol tous les 10 cm ». Ainsi, la sonde « détermine l’évolution de la teneur en eau à la suite d’une pluie ou d’une irrigation et suit l’évolution en fonction des consommations journalières de la culture à différentes profondeurs. »

« La teneur en eau volumique est une mesure fiable et universelle. Elle s’adapte à tous les types de cultures et de sols. Et ce, quel que soit le système d’irrigation : goutte-à-goutte, aspersion, irrigation gravitaire… »

Rendez-vous ensuite sur l’application Weenat : « l’agriculteur pilote lui-même son irrigation grâce à des indicateurs simples et faciles à interpréter. Il dispose d’informations précises pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Une fois le type de sol renseigné, l’outil traduit automatiquement la teneur en eau volumique de la parcelle en un état hydrique selon quatre seuils :

la saturation ;

le confort ;

la vigilance ;

le stress hydrique. »

L’irriguant « peut aussi afficher l’évolution de l’état hydrique sous la forme d’un graphique. Il peut aussi paramétrer des alertes pour être prévenu dès que la teneur en eau d’un horizon franchit le seuil et ainsi réagir au plus vite. »

* Étude Irstea 2017 pour le compte du ministère de l’agriculture, sur l’évaluation des économies d’eau potentielles à la parcelle réalisables par la modernisation des systèmes d’irrigation.

