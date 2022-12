Ça gaze fort chez New Holland depuis la présentation du T7 Methane Power au GNL

Le tracteur baptisé T7 Methane Power GNL bénéficie du système de stockage de carburant breveté, à contrôle actif de la température. Le réservoir cryogénique en acier inoxydable moulé est similaire à celui des modèles au diesel, en vue de maximiser la capacité de stockage du méthane liquéfié.

Le dispositif comporte un espace de vide autoportant, qui isole le carburant à l’intérieur et limite ainsi l’épaisseur du réservoir. Au champ, le contrôle actif de la température du réservoir garantit le fonctionnement régulier du moteur, grâce au maintien de la température à - 162 °C. De quoi offrir une autonomie suffisante sans avoir à embarquer des réservoirs supplémentaires, le tout en ayant les mêmes performances que le T7.270. L'engin peut donc être ravitaillé grâce à du gaz vert produit sur la ferme et liquéfié. Solution qui s’inscrit d'ailleurs dans l’approche de Bennamann, la start-up britannique travaillant avec le constructeur sur les sujets autour de la collecte, du traitement et du stockage du méthane.

Réduire l'empreinte carbone des exploitations agricoles

L’idée est de diminuer l’empreinte carbone des exploitations agricoles de taille moyenne, en supprimant les rejets de méthane fugitif des fosses de stockage d'effluents, mais aussi en limitant le recours aux engrais chimiques, source importante d'émissions de CO2. Sans oublier de remplacer les carburants d’origine fossile alimentant le moteur des tracteurs. A noter que la production de méthane vert ouvre des perspectives en matière de revenus complémentaires et de stabilité en matière de prix des carburants.

Oscar Baroncelli, responsable de la gestion des tracteurs et chariots télescopiques de la marque, a déclaré : « La durabilité est au cœur de tout ce que nous entreprenons et le tracteur T7 Methane Power GNL marque une étape vers un avenir agricole plus indépendant sur le plan énergétique. Notre collaboration avec Bennamann apporte de nombreuses innovations, notamment le contrôle actif de la température du carburant. Une approche qui cadre avec notre idée d'économie circulaire agricole, sans oublier notre engagement à offrir aux agriculteurs les avantages sur le plan environnemental, opérationnel et financier. »

Design moderne et couleur spéciale Clear Blue

Côté design, le prototype arbore un style inédit plutôt moderne, associé à l’esthétique classique de la marque. Il revêt la nouvelle couleur baptisée Clean Blue, des feux de signature Led à l'arrière, intégrant le logo du constructeur et la feuille du logo New Holland éclairée sur les montants arrière. A préciser également les roues à jantes noires brillantes et des ailes avant aux accents Clean Blue personnalisés. La cabine est surmontée d’un toit panoramique offrant davantage de visibilité et surtout une sensation d’espace.

Accoudoir SideWinder Ultra, écran tactile IntelliView de 12 pouces programmable, afficheur CentreView qui remplace le traditionnel tableau de bord sur le moyeu du volant... autant d'éléments qui améliorent l'ergonomie et l'intuitivité de la machine. Question confort, le siège en cuir et en Alcantara, rehaussé de bandes contrastantes et du logo brodé amènent le côté sportif. Sans oublier les fonctions d’agriculture de précision PLM Intelligence et de l’assistance télématique PLM Connect.