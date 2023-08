La Chambre d'agriculture de Moselle veut promouvoir les circuits courts

L’adoption des chèques cadeaux Beegift par la Chambre d’agriculture de Moselle, a été officialisée le 6 juillet en présence de son président, Xavier Lerond. Cette initiative vise à offrir de nouvelles opportunités économiques aux agriculteurs locaux et de permettre aux consommateurs de la région de bénéficier de produits du terroir de qualité.

Une solution vertueuse pour le commerce local

« L’objectif est de créer un cercle vertueux entre les attentes des consommateurs et la qualité des produits du terroir grâce à notre plateforme technique, et de créer de nouveaux usages. Il s'agit de faire rentrer les producteurs locaux dans cette dynamique de digitalisation et de toucher une nouvelle clientèle », explique Arnaud Lepage, directeur général de Beegift.

Soucieux de consolider les débouchés des producteurs locaux après la relative désaffection des circuits courts suivant la période post covid, La plateforme de chèques cadeaux dédiée aux commerces de proximité se décline notamment en chèques fermiers locaux, permettant « d’augmenter favorablement le volume des transactions et le visitorat sur les lieux de ventes des agriculteurs. »

Les publics concernés

Sur les 3 200 exploitations du département, environ 600 s’inscriraient dans le canal de commercialisation en circuits courts avec une variété de produits, qu'il s’agisse de viande ou de production laitière. La Chambre d’agriculture de la Moselle et Beegift souhaitent permettre aux collectivités territoriales ou aux mairies d’effectuer des commandes auprès des agriculteurs partenaires et encourager des modes de consommation responsables soutenant la résilience de l’économie locale.

« Environ 20 % des exploitations agricoles du département pratiquent une activité de commercialisation en circuits courts. La majorité des secteurs de l'agriculture locale sont concernés par la commercialisation en circuit court : produits laitiers, volailles et oeufs, viandes, fruits et légumes frais ou transformés, vins et eaux de vie, horticulture mais aussi accueil à la ferme », commente la chambre d'Agriculture de Moselle.

Les particuliers, les comités d’entreprises, les collectivités peuvent émettre des chèques dématérialisés via la plateforme Beegift comprenant plusieurs catégories, dont le 100 % local pour les produits fermiers.