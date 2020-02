Coopératives agricoles Arterris reprend l'Épi Salvagnacois

Le groupe coopératif agricole Arterris annonce le rachat des actifs de la société Epi Salvagnacois, spécialisée dans la collecte de céréales dans des filières de qualité.

« Epi Salvagnacois, basée à Salvagnac (Tarn) collectait 17 000 tonnes de céréales dont 10 000 en culture raisonnée contrôlée (filière CRC), et réalisait un CA de 4 M€. Suite au rachat par le groupe Arterris, les neuf salariés d’Epi Salvagnacois seront intégrés dans les effectifs du groupe coopératif », présente Arterris dans un communiqué. Le groupe reprend ainsi les deux silos, « ce qui permettra d'assurer la collecte et de stocker le grain localement ». Les conditions de dépôt et de réception de la marchandise pour les agriculteurs fournisseurs de Epi Salvagnacois restent donc inchangées.

Ce rachat contribue « à la consolidation et à l'amélioration de l'activité d'Arterris sur le département du Tarn : augmentation des capacités de stockage, rationalisation et optimisation de la logistique sur ce secteur… ». « Nous souhaitons nous inscrire dans la continuité et garantir le maintien d’une activité agricole rentable. Notre ambition est de rendre cette activité agricole plus performante dans le Tarn grâce à une dynamique sur l’emploi direct et indirect », précise Christian Reclus, directeur général adjoint Arterris.

