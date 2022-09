Application cartographique Avec Quali’Cible, Syngenta aide à viser juste pour sécuriser les désherbages

Face à une réglementation de plus en plus complexe, Syngenta souhaite simplifier la gestion du désherbage. Pour cela, en quelques clics, Quali’Cible, outil cartographique, gratuit, propose de faciliter la lecture de l’étiquette de plus de 700 herbicides sélectifs, utilisés sur grandes cultures. Un moyen de s’assurer d’intervenir dans les bonnes conditions.

Conçu initialement pour aider au bon positionnement d’herbicides à base de prosulfocarbe et de S-métolachlore, Quali’Cible de Syngenta intègre désormais les conditions d’emploi de tous les herbicides sélectifs grandes cultures référencés dans la base de données Phytodata, soit plus de 700 produits, utilisables sur 62 cultures. Il renseigne également sur les adjuvants homologués pour bouillie herbicide. « Une aide précieuse, selon la firme, pour être sûr d’appliquer le bon produit, au bon endroit, en phase avec la réglementation. »

Faciliter la lecture de l’étiquette

L’objectif de Quali’Cible est de donner, en trois clics seulement, une visibilité de ce qu’il est possible de faire, ou pas, avec son produit de désherbage. Après avoir renseigné sa commune, localisé la parcelle à désherber et précisé le ou les herbicides envisagés en mélange ou en programme, l’outil affiche les conditions d’emploi avec un code couleurs accompagné d’un texte informatif. « Des données indispensables, expliquent les équipes de Syngenta, notamment pour les désherbages d’automne à base de prosulfocarbe où la distance par rapport à des cultures non-cibles doit être respectée. » Sont ainsi précisées les distances des ZNT, DVP… et les distances de sécurité par rapport aux personnes présentes et résidents (DSPPR) lorsqu’elles existent sur l’AMM, ainsi que les limitations éventuelles de dose ou de mélange... « Sûr et complet grâce à une information réglementaire à jour, Quali’Cible sécurise l’utilisation des herbicides grandes cultures. En résumé, il propose une lecture facilitée de l’étiquette du ou des produits et permet de calculer très facilement l’IFT. »

Alerter, pour mieux anticiper

« Les agriculteurs, bien évidemment, mais également les techniciens ou conseillers des instituts techniques, les conseillers des coopératives et négoces, utiliseront l’application Quali’Cible pour préparer leur campagne de désherbage, détaille Syngenta. En ayant, au préalable, identifier les programmes les plus appropriés pour une parcelle donnée, il est plus facile d’anticiper ses commandes. » En ce qui concerne le prosulfocarbe, en 2021, près de 150 000 ha de céréales à proximité de cultures non-cibles ont été repérées. « Et, la règle est simple : en cas de doute, on ne traite pas. Une précaution indispensable pour Viser Zéro Impact et préserver la molécule pour les années à venir. » Que les utilisateurs se rassurent : ce n’est en aucun cas un contrôle des pratiques agricoles. Quali’Cible reste un outil d’aide à la décision qui a vocation à alerter l’agriculteur et lui seul.

Collaborer, pour fiabiliser

Les données d’entrée utilisées par les algorithmes de Quali’Cible doivent être précises afin de donner à l’utilisateur un résultat le plus fiable possible. Syngenta s’est donc mis en relation avec des acteurs de l'eau pour la définition des aires d’alimentation de captage prioritaire ou de points d’eau de surface et avec des acteurs des filières pour la localisation des cultures non-cibles dans le cas du prosulfocarbe. Avec Quali’Cible, il est possible de contacter Syngenta pour partager ses informations et mettre à jour l’outil. « Toutes ces données sont traitées de manière confidentielle et sont utilisées exclusivement pour Quali’Cible. »

Le cas du prosulfocarbe



Depuis octobre 2018, les conditions d’utilisation du prosulfocarbe ont évolué. Le pulvérisateur doit désormais être équipé de buses antidérive homologuées et aucune production de culture non-cible ne doit être encore en place au moment du traitement, dans un rayon de 1 km autour de la parcelle traitée. C’est pour accompagner au mieux les agriculteurs dans le respect de ces nouvelles règles que Syngenta a, en juin 2019, développé l’outil Quali’Cible.

Article réalisé par Terre-net Factory et proposé par Syngenta.

