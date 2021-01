Coopérative agricole Christophe Büren, réélu président de Vivescia

Conformément aux statuts coopératifs, le Conseil d’administration de Vivescia a procédé, le 5 janvier 2021, à l’élection annuelle de son président et des membres du bureau. Christoph Büren a été réélu président de la coopérative agricole, basée à Reims (Marne).

« Le bureau du Conseil d’administration, composé de 9 membres élus, reste inchangé : Christoph Büren (président), Nicolas Demoury (vice-président), Sylvain Hinschberger (vice-président), Sylvain Hauchard (secrétaire), Jean-Marc Longuet (trésorier), Damien Fosseprez, Louis Jaillant, François Prévoteau et Emmanuel Vieillart », indique Vivescia dans un communiqué du 5 janvier 2021.

« Le Conseil d’administration est composé de 24 agriculteurs, élus par les associés coopérateurs, et d’un représentant du FCPE. Son président est agriculteur, élu chaque année par ses pairs. Le Conseil d’administration représente les agriculteurs coopérateurs, exerce ses fonctions de contrôle, fixe les objectifs et décide des orientations stratégiques du Groupe coopératif. »

À propos du groupe Vivescia : groupe coopératif agricole et agroalimentaire de dimension internationale avec 3,2 milliards d’euros de CA au 30 juin 2020 et 7 000 collaborateurs, répartis sur 25 pays.

Vivescia appartient à 10 500 agriculteurs-entrepreneurs du nord-est de la France et 3 millions de tonnes de céréales sont collectées chaque année par la coopérative.

