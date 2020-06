Essais agronomiques Dans le contexte sanitaire actuel, les visites d'essais se réinventent

Face au contexte sanitaire actuel, coopératives, négoces et instituts techniques agricoles innovent pour partager aux agriculteurs leurs résultats d'essais et préconisations, présentés habituellement lors des visites d'essais.

Le mois de juin est habituellement synonyme de visites d'essais pour bon nombre d'agriculteurs. L'occasion pour les coopératives, négoces et instituts techniques agricoles de présenter leurs essais et leurs préconisations. Mais le contexte sanitaire actuel complique l'organisation de ces évènements.

Ainsi, pour ne pas priver les agriculteurs de ce partage d'expériences, les différents acteurs agricoles ont décidé de s'appuyer sur l'usage des outils numériques. Arvalis-Institut du végétal, les coopératives Noriap et Bonneval Beauce et Perche ont, par exemple, proposé des visites virtuelles de leurs essais variétaux :

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Initiatives similaires chez Océalia, EMC2 et NatUP. Pour la coopérative Vivescia, quelques visites d'essais par petits groupes dans les champs ont pu être réalisées, en plus des vidéos et visioconférences.

Notre #Coopérative se réinvente. Ainsi, cette année, nos visites de plateformes d’essais seront virtuelles. C’est via des vidéos que nos experts feront le point sur les essais variétaux de l’année. #plateformeessai #essaivarietaux #expérimentations pic.twitter.com/bXXdWloAUk — Océalia (@OcealiaGroupe) June 15, 2020

Même en gardant la bonne distance, la coopérative reste proche de ses adhérents en leur proposant des visites d’essais numériques. Elles seront présentées en direct sur EMC2TV du 8 au 16 juin. L’occasion de faire le plein de conseils de nos experts en agronomie ! ???? #AgroEMC2 pic.twitter.com/dZW5zsFPlH — EMC2 (@coopEMC2) June 4, 2020

#JeudiAgronomie Le service agronomique continue de se mobiliser pour permettre aux agriculteurs de vivre "Les journées locales", notamment avec des vidéos, des visioconférences et des visites des #essais par petits groupes dans les champs. #Ceuxquifontlesessais #agronomie pic.twitter.com/eLHZh3e1v4 — VIVESCIA (@Vivescia) June 11, 2020

« De nouveaux modèles de services » pour les agriculteurs

En Mayenne, le négoce agricole Hautbois a même lancé une "plateforme d'essais digitale". Elle donne accès à de multiples vidéos classées par thème : « météo et outils d’aide à la décision, maïs, colza et auxiliaires, blé meunier, système fourrager. De manière simple et rapide, chacun pourra découvrir tous les résultats des tests réalisés en situation réelle », explique le négoce.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

« La crise sanitaire a ainsi mis clairement en avant les outils du numérique, dans lesquels nous sommes de plus en plus engagés », explique aussi l'Alliance BFC (Bourgogne du Sud, Dijon Céréales, Terre Comtoise) qui a mis en place les E-Rencontres 2020. « Une quarantaine d'expérimentations différentes ont été mises en valeur en 7 h de programme vidéo ».

Fort de cette expérience, « l'utilisation de la vidéo va rentrer plus intensément encore dans les usages pour valoriser le travail de nos coops, notamment agronomique », estime Christophe Richardot, directeur général de l’Alliance BFC. « Même si les circonstances étaient exceptionnelles, cela fait clairement partie des nouveaux modèles de services destinés à nos adhérents agriculteurs pour l’avenir », ajoute Christophe Marcoux, directeur général adjoint de Bourgogne du Sud.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net