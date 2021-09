Semences Deleplanque et Saaten-Union unissent leurs forces sur le marché français

Les relations entre Deleplanque et Saaten-Union sont historiques. Le 9 septembre 2021, les deux entreprises ont officialisé leur décision de regrouper leurs activités commerciales sur l'Hexagone, sous la bannière "Réseau Deleplanque - Saaten-Union".

« De nombreuses coopérations existent depuis plus de 50 ans, tant en production qu'en développement commercial. Depuis 2018, le groupe Deleplanque est également devenu membre de Saaten-Union par le biais de sa filiale allemande Strube Research. La collaboration entre Deleplanque et Saaten-Union franchit aujourd’hui une nouvelle étape », expliquent les deux entreprises semencières dans un communiqué commun.

Face aux multiples challenges à venir, elles ont fait le choix d'unir leurs forces avec « une offre variétale et de services globale pour la France portée juridiquement par Deleplanque ». Concrètement, cela va conduire à la « constitution d'une gamme complète et élargie de génétiques de premier plan, allant de la betterave sucrière aux différentes céréales (blé, orges d’hiver et de printemps, seigle, triticale, avoine, épeautre), en passant par les intercultures ; et avec l’ambition de l’étendre à de nouvelles cultures (pois chiches, soja, haricot, tournesol), ou de renforcer les perspectives sur des marchés émergents, méthanisation notamment ».

« Je me réjouis de cette association entre nos deux entreprises 100 % semencières qui portent les mêmes valeurs de proximité et d’innovation », a déclaré Rémi Lefebvre, directeur général de Saaten-Union France. « Cette association a tout son sens et elle va nous permettre d’apporter un meilleur service à nos clients pour l’ensemble des cultures de la rotation », a ajouté Eric Verjux, président du groupe Deleplanque.

« Les activités de la filiale de Deleplanque spécialisée dans les semences potagères, van Waveren, ainsi que celles des sites de production Deleplanque à Villefollet (Deux-Sèvres), Manosque (Alpes de Haute-Provence) et Lierville (Loir-et-Cher) n’entrent pas dans le périmètre de cet accord et continuent leur développement de manière inchangée. »

