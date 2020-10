À paraître L'Index Acta phytosanitaire 2021 désormais disponible en pré-commande

Comme chaque année, l'Index Acta phytosanitaire fait peau neuve. Il répertorie tous les produits phytopharmaceutiques et biocides autorisés et commercialisés en France.

L'

Index Acta phytosanitaires 2021 est déjà disponible en pré-commande. Il donne « toutes les clés pour appréhender la protection des plantes : définitions, notions, outils d'aide à la décision et réglementation », présente l'Acta. « Le répertoire des produits et substances actives est actualisé chaque année, avec leur description (composition, toxicité de la molécule, utilisation et conditions d'emploi des produits...), les caractéristiques des produits commercialisés et un guide d'utilisation pédagogique ».

Retrouvez aussi « tous les contacts indispensables de la protection des plantes : contacts institutionnels, firmes phytosanitaires, conseil et expérimentation et prestataires pour la mise en œuvre des bonnes pratiques ».

Pour faciliter les recherches, 3 index de couleur ont été mis en place : par culture et par usage, par spécialité commerciale et par substance active.

L'Index acta phytosanitaire 2021 - Éditeur : Acta éditions - 1 000 pages - ISBN : 978-2-85794-318-1 - Prix : 46 € TTC.

