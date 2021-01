E-commerce agricole Un bilan de morte-saison qui s'annonce prometteur chez aladin.farm

Pour son premier anniversaire, la plateforme de e-commerce agricole aladin.farm, co-construite avec les coopératives de l'union InVivo, voit les commandes s'envoler. Le bilan pour les commandes de morte saison s'annonce très prometteur.

Un an après son lancement officiel fin 2019, « aladin.farm affiche déjà de belles performances sur le marché du e-commerce agricole. La plateforme enregistre effectivement à fin 2020 plusieurs milliers de commandes passées par les agriculteurs ou les techniciens et a généré un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros en à peine deux mois », indique InVivo dans un communiqué. Pour les neufs coopératives partenaires et pilotes (Agora, EMC2, Oxyane, Maïsadour, NatUp, Noriap, Ocealia, Unéal et Val de Gascogne) ayant ouvert la plateforme à leurs adhérents, le bilan pour l'appro en fin de morte-saison est en effet « très prometteur ».

InVivo rappelle : « aladin.farm a été créé pour accompagner et accélérer la transformation digitale du monde agricole. [...] En 2021, les dix nouvelles coopératives qui vont rejoindre le projet permettront de couvrir près de 30 % des agriculteurs répartis sur tout le territoire national. Leurs ambitions sur le numérique traduisent une attente forte et une nécessité de se tourner vers les nouvelles habitudes de consommation des produits et services en ligne de leurs agriculteurs ».

