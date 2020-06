Formation sur l'agro-écologie Continuez de vous former depuis chez vous avec le CDA

SG Terre-net Média

Le centre de développement de l'agro-écologie (CDA), qui accompagne les agriculteurs et l’ensemble des acteurs du secteur agricole dans la transition agro-écologique, a dû adapter ses formations pendant le confinement, notamment via des webinaires. Et face au succès rencontré, le CDA a décidé de poursuivre cette démarche. Sont désormais proposés des rendez-vous mensuels pour « permettre à chacun de se former depuis chez soi à des notions d’agronomie, de fonctionnement des sols et de rentabilités des exploitations ».

Rendez-vous le lundi 15 juin de 14 à 17 h pour la prochaine formation en ligne du centre de développement de l'agro-écologie (CDA). Elle aura pour thème : « l’amélioration de la résilience économique d’une exploitation agricole par la santé des sols : mettre à mon service, l’agronomie des sols vivants », précise le CDA. Au programme : « 1. La santé des sols : comment l’évaluer, l’entretenir et l’optimiser »

: comment l’évaluer, l’entretenir et l’optimiser » « 2. Calcul du bilan humique simplifié pour évaluer ses rotations de cultures en 10 min »

pour évaluer ses rotations de cultures en 10 min » « 3. Comprendre l’ effet des pratiques agricoles sur mes sols »

» « 4. Gérer la fertilité biologique comme levier de performance pour mes productions. »

D'autres formations 100 % en ligne sont en cours de préparation pour les prochains mois.

