Formation sur l'agro-écologie Le CDA vous propose de vous former aujourd'hui « depuis votre salon »

Le Centre de développement de l'agro-écologie (CDA) a pour mission d'accompagner les agriculteurs et l'ensemble des acteurs du secteur agricole dans leur transition agro-écologique. Pour ce faire et en cette période de confinement, il propose deux formations à suivre en ligne ce jeudi 26 mars.

« Qu’est ce que la transition agro-écologique ? Découverte et applications concrètes d’une agriculture rentable et durable », voici le sujet de la formation en ligne proposée jeudi 26 mars par le CDA. Au programme : « entraide, accompagnement et échanges », précise le CDA.

« Afin de répondre au mieux aux attentes et aux questions de chacun », cette première formation est divisée en 2 sessions :

De 10 à 12 h pour les cadres d’entreprises de l’agro-alimentaire, responsables RSE... : « comprendre les différentes formes d'agriculture, leurs implications en termes de pratiques agricoles et leur impact sur la biosphère : qualité de l'eau, qualités, biodiversité ; l'agro-écologie : principes transversaux, pourquoi ce concept est intéressant ? »



D'autres formations 100 % en ligne sont d'ores et déjà en préparation pour les semaines à venir.

