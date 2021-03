Vu sur Youtube Thierry agriculteur d'aujourd'hui nous fait découvrir la récolte des endives

Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Thierry agriculteur aujourd'hui nous emmène suivre un chantier de récolte d'endives dans le Nord-Pas-de-Calais.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

« La production d'endives se déroule en deux étapes majeures », explique Rémi Decherf, producteur pour le marché de Phalempin dans le Nord-Pas-de-Calais dans une vidéo de Thierry agriculteur d'aujourd'hui. « Premièrement, au champ : il faut des parcelles bien pourvues en oligo-éléments et saines à la base [...] afin d'éviter au maximum le risque de stress pour la culture. »

Le semis représente un enjeu majeur pour la culture, car cela va déterminer le calibre des racines ensuite. « On vise généralement 12 graines au m, on sème 1 graine tous les 8 cm avec un semoir de précision. Les racines sont ainsi homogènes. » Vient ensuite le moment de l'arrachage, comme le montre Thierry Baillet en vidéo. « À ce moment-là, on coupe les feuilles et on récolte les racines avec leur petit collet. C'est à partir de ce collet, que va redémarrer la pousse de l'endive au forçage ». Thierry nous donne rendez-vous prochainement, dans une seconde vidéo, pour en découvrir davantage sur cette étape hors du champ.

Thierry agriculteur d'aujourd'hui

