AgriBEST Un outil d'auto-diagnostic de la biodiversité pour les agriculteurs

Associant leurs compétences, CDC Biodiversité et La Coopération Agricole Ouest ont travaillé depuis 2019 à développer AgriBEST, un outil d'auto-diagnostic de la performance biodiversité, pour accompagner tous les agriculteurs dans ces démarches. Son déploiement est prévu en 2023.

À l'occasion du Salon de l'agriculture, CDC Biodiversité et La Coopération agricole Ouest ont officialisé le lancement d'AgriBEST : « Agriculture, Biodiversité, Ecosytèmes et Santé des Territoires ». « Complémentaire aux outils et expertises existants, il doit permettre d’engager le plus grand nombre sur la voie du progrès agroécologique », expliquent les deux organisations. Aujourd'hui dans sa phase de finalisation, le déploiement de cet outil gratuit est prévu courant 2023.

15 facteurs d'évaluation

Basé sur 15 facteurs, AgriBEST permet aux agriculteurs « d’évaluer et de visualiser la performance biodiversité de l’ensemble de leurs pratiques agricoles dans et autour de leur exploitation. Cet autodiagnostic est rapide (30 min) et ne nécessite aucune connaissance spécifique en biodiversité ». Il s'appuie sur un même référentiel quel que soit le territoire et la filière.

En fonction des notes obtenues, l'outil peut « proposer des conseils à l'agriculteur afin d'améliorer ses pratiques. Les résultats lui permettent aussi de suivre sa progression, de se comparer à d'autres exploitations et/ou de mettre en place un travail collectif d'amélioration des pratiques ».

Pour un déploiement massif, l’outil est également utilisable « par une grande diversité de "prescripteurs" (coopératives, chambre d’agriculture, association, etc.) à différentes échelles (exploitations, groupe d’agriculteurs, territoires, filières...) ». L'outil peut, en effet, servir par exemple « pour évaluer les effets et co-bénéfices d'une action publique ou d'un financement comme les paiements pour services environnementaux (PSE) et les mesures agro-environnementales (MAE) ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net