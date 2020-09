« Accélérez votre innovation végétale » Vegepolys Valley lance la 5e édition de son concours dédié aux start-up

Le pôle de compétitivité Vegepolys Valley poursuit son engagement en faveur de l'innovation du végétal, avec la 5e édition de son concours dédié aux start-up. Les candidatures sont ouvertes du 10 septembre au 10 novembre 2020, pour toute jeune entreprise française (moins de 18 mois ou en cours de création) souhaitant proposer son innovation.

Pour cette 5e édition, le jury étudiera les projets liés aux sept axes d'innovation sur lesquels Vegepolys Valley s'investit :

: innovation variétale et performance des semences et des plants, santé du végétal, nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production. » « Quatre axes pour le développement des usages alimentaires et non alimentaires des végétaux pour gagner en qualité, praticité, services, naturalité : végétal pour l’alimentation animale et humaine, pour la nutrition prévention santé, pour le bien-être, la santé et la cosmétique, les agromatériaux et biotransformation du végétal, le végétal urbain », présente le pôle de compétitivité dans un communiqué.

Tous les candidats pré-sélectionnés bénéficieront d'une journée d'accompagnement collective, prévue jeudi 3 décembre, pour se préparer à l'étape finale le lendemain, vendredi 4 décembre. Ils auront alors à « défendre leur projet, le temps d'un pitch de 5 minutes devant le jury composé d'experts et de partenaires du concours ».

« Les projets seront sélectionnés selon leur caractère innovant, la pertinence de leur proposition pour la production ou les usages du végétal, ainsi que leur potentiel économique et leur faisabilité. De plus, comme une start-up est avant tout un projet humain, la crédibilité de l’équipe candidate sera également un critère essentiel. Enfin, les candidats devront être capables de présenter leur initiative de manière percutante afin de séduire le jury », détaille Cécile Abalain, directrice technique innovation de Vegepolys Valley. « À la clef : 4 prix dotés d'aides de 10 000 à 15 000 €, doublées d'un accompagnement opérationnel et stratégique. »

