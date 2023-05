De gros dégâts sur les cultures après un violent orage de grêle dans l'Aisne

En fin d'après-midi, samedi 13 mai, de violents orages de grêle ont déferlé sur le nord du département de l'Aisne. Par endroits, « plus de 80 mm sont tombés en 40 min », indiquent nos confrères de l'Union, causant d'importants dégâts sur les communes concernées comme en témoigne le Sdis de l'Aisne.

?? Ce week-end, plus de 80 #sapeurspompiers de l’#Aisne étaient courageusement mobilisés toute la journée sur l'arc Crécy-sur-Serre - Lemé - Chevennes - La Vallée-au-Blé, communes lourdement impactées par des #inondations suite aux fortes intempéries. pic.twitter.com/k5QS5TmB4A — SDIS de l'Aisne (@Sdis02) May 15, 2023

Vincent Guyot, agriculteur localisé dans l'Aisne, a lui relevé 20 mm. Après plusieurs jours de pluie, l'eau ne s'infiltre plus :

Orage de 20 mm (1/3 de la pluviométrie mensuelle) en une heure,

Nous n'en pouvons plus, les terres n'ont plus ...

A plus les #Twittos pic.twitter.com/ZTnkl079BQ — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) May 13, 2023

Même si ses champs ont été inondés, il s'estime chanceux car les dégâts sont moindres que chez d'autres agriculteurs, situés plus au centre du phénomène.

Bruno Cardot, également très actif sur Twitter, a lui enregistré plus de 50 mm en 10 minutes et les dégâts dans ses champs sont d'une toute autre ampleur : « L'épi de blé est touché, et la dernière feuille est sectionnée. Pour les colzas, il n'y a plus de fleurs donc ce sont des gousses en moins. Quand à leurs parties basses, les siliques ont été touchées par les grêlons. Quant aux féveroles d'hiver, elles sont toutes cassées, tout est mort alors qu'elles étaient magnifiques », se désole-t-il. Mais chez lui, ce sont les betteraves qui ont le plus souffert : « beaucoup ont été déracinées, et quand elles sont encore là, elles sont déchiquetées. » « Et les pommes de terre baignent dans l'eau, beaucoup de pieds, prêts à sortir, sont abîmés. Les buttes se sont écroulées à de nombreux endroits ». Son tour de plaine en vidéo montre l'étendue des dégâts :

#grêles

Je vous pose là quelques photos de fin de nettoyage et plus tard la vidéo des dégâts en cultures



Félicitations aux habitants de Moÿ de l’Aisne qui ont fait preuve d’une belle #solidarite https://t.co/xvvxI6fuuM pic.twitter.com/x8aU5Er8vt — Bruno ??Salut Salut (@BruCardot) May 14, 2023

Assuré pour la grêle, il espère ne pas être trop perdant.

Le constat est le même chez Philippe Demarly et Philippe, dont les betteraves ont particulièrement souffert :

Le déluge en thierache pic.twitter.com/YLN50n9msg — demarly philippe (@demarlyphilippe) May 14, 2023

Ravissement sur betteraves pic.twitter.com/4vU6hYNK3l — demarly philippe (@demarlyphilippe) May 14, 2023