Michelin prévoit trois nouvelles tailles à son pneu Evobib à l’automne 2023

Spécialement conçu pour les tracteurs équipés d’un système de télégonflage, le pneu Michelin Evobib, déjà disponible en deux tailles (VF 710/70 R42 et VF 600/70 R30) pour les tracteurs de plus de 200 ch, sera enrichi en octobre 2023 de trois nouvelles tailles (VF 650/60 R34, VF 650/65 R34 et VF 710/75 R42) pour les tracteurs de plus de 300 ch.

Pour son pneu évolutif, le constructeur français promet toujours « 15 % de traction en plus » qu’un pneu basse pression concurrent à bande de roulement hybride. Avec un système de télégonflage, il est possible de faire varier l’empreinte au sol de 47 % entre la route et les champs, soit le double que pour un pneu Axiobib.

En adaptant parfaitement la pression du pneu à l’usage, Michelin revendique une « réduction de la consommation de 2 litres par heure par rapport au pneu VF hybride d'un concurrent », et « une réduction de 1 litre par heure par rapport au Michelin Axiobib 2 géré par télégonflage ».

Le pneu Evobib de Michelin avait été primé, à sa sortie en 2017, d'un Sima Innovation Axard.