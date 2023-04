Une application de préconisation de pression universelle : gonflé non ?

Vredestein et d’autres manufacturiers de pneus ont présenté Agro Tyre Pressure, leur application smartphone multimarque permettant de définir la pression adaptée aux pneus agricoles.

Quelle que soit la marque, tous s’accordent à dire que la bonne pression est une caractéristique importante en vue de garantir la performance des pneus. La particularité en agriculture : la diversité des véhicules, des applications et des matériels. Il est nécessaire de régler la pression des pneus régulièrement et de manière appropriée afin de préserver leur durée de vie. Sans oublier leurs performances clés, telles que la capacité de traction, les économies de carburant et le respect des sols.

Une solution commune pour tous les pneus

Après avoir identifié les charges par essieu et la vitesse d’utilisation, l’agriculteur doit se reporter à la documentation du manufacturier pour connaître la pression recommandée. Principal obstacle : où la trouver ? Guide, fiche produit, site internet du fabricant, en contactant un revendeur ? À souligner que la tâche sera d'autant plus compliquée si le convoi est chaussé avec plusieurs marques de pneus ! D'où le fait que bien souvent, la pression de gonflage soit généralement définie de façon approximative, au détriment de la performance…

Bien conscients de cette difficulté, les principaux manufacturiers de pneus ont uni leurs efforts pour proposer cette solution commune aux agriculteurs baptisée Agro Tyre Pressure. L'application est l'une des seules à regrouper les bases de données de tous les manufacturiers (tableaux de pression, charge et vitesse). Elle permet d’accéder facilement et rapidement aux bonnes pressions de gonflage, quel que soit le modèle de pneu. L'opérateur renseigne la charge, la vitesse ainsi que la marque et la dimension du pneumatique. L'outil offre donc une aide précieuse aux agriculteurs et un gain de temps notable au quotidien.