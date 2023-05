Alliance étoffe sa gamme de pneus porteurs pour le transport agricole

Les gammes de pneus porteurs du manufacturier Alliance comptent cinq dimensions supplémentaires dont trois dans la gamme 882 et deux dans la série 885. Ces modèles bénéficient d'une ceinture en acier développée pour les épandeurs, les remorques, les presses à balles et les camions d’engrais. En clair, leur grande surface d'empreinte au sol et leurs épaulements arrondis protègent le sol et les cultures. Les pneumatiques dits porteurs ont été conçus pour supporter de lourdes charges et des vitesses élevées.

Les gammes Alliance 882 et 885 ont donc été complétées grâce aux références supplémentaires, à savoir les dimensions 710/35R22.5, 600/60R30.5 et 710/50R30.5 dans la série 882 qui totalise dorénavant 15 références. Autres ajouts : les dimensions 850/50R30.5 et 710/40R22.5 dans la série 885, soit 17 références au total.

Le manufacturier se positionne ainsi comme un spécialiste du transport agricole, avec deux gammes bénéficiant d'un indice de vitesse D (jusqu'à 65 km/h). Ses pneus supportent des charges importantes et profitent d'une capacité d'auto-nettoyage intéressante. Sans oublier leur durée de vie assez longue d'après la marque.

De la portance pour protéger le sol

Dans les deux gammes de pneus, la taille importante de l'empreinte au sol est l’une des principales fonctions permettant d’obtenir des caractéristiques de portance capables de garantir la stabilité et la capacité de charge élevée pour le transport sur la voie publique. La gamme 885 répartit la pression à la surface du sol et limite ainsi sa compaction.

Autre caractéristique : la forme arrondie des épaulements, qui contribue à réduire le tassement tout en limitant les dégâts aux cultures. Le manufacturier évoque aussi la diminution de la consommation de carburant et la bonne stabilité ; sans oublier de préciser que l'usure est minimisée, de sorte à allonger la durée de vie des pneus. Sans doute ce qui a conduit la marque à offrir la garantie de 10 ans à ces deux séries.

Profilé de crampon efficace

Quel que soit le modèle, la conception directionnelle de la bande de roulement assure la capacité de traction, même sur sol meuble. Les gros crampons centraux garantissent la maniabilité et limitent la résistance au roulement sur la chaussée. Le sommet du pneu bénéficie de nombreuses sculptures et d'un large profil de roulement.