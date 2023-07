Quelle évolution du prix des terres en Centre-Val de Loire en 2022 ?

Le prix des terres libres et prés non bâtis baisse de 3,1 % en Centre-Val de Loire à 6 020 €/ha en 2022. Cette dynamique concerne notamment les zones d’élevage et les départements du Cher et de l'Indre-et-Loir. « À de rares exceptions près, notamment dans le Loiret, la valeur moyenne des terres et prés libres revient à un niveau comparable à 2019 », constate la Safer.

Le marché foncier enregistre une légère hausse dans le département du Loiret, avec un prix des terres libres à 6 060 €/ha (+ 4 %). La demande se concentre sur des terres de qualité bénéficiant d’un meilleur potentiel de rentabilité. Certaines régions agricoles tirent ainsi leur épingle du jeu dans le nord (Bassin de Sévigné, Gâtine tourangelle) avec une hausse de 6 % en raison de phénomènes de rattrapage et plus généralement au sud de la Loire.

La valeur des terres et des prés loués connaît par ailleurs une légère hausse comprise entre 1 et 4 %, à l’exception de l’Indre et du Loiret. Le nombre des transactions progresse un peu moins que la moyenne nationale, avec 6 590 ventes soit 1,4 % de plus par rapport à 2021, tandis que les surfaces cédées sont en augmentation de 2,2 % à 43 500 ha.