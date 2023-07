Quelle évolution du prix des terres en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022 ?

Après une baisse marquée de 6,1 % en 2021, le prix du foncier en Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’un nouveau rebond pour les terres libres non bâties en 2022. Le prix de l’hectare équivaut en moyenne à 4 780 €/ha avec un nombre de transactions qui poursuit sa tendance haussière, de 5,8 % par rapport à 2021(12 180 ventes). Au cours de l’année 2022, 48 300 ha ont changé de main ( + 5,8 %). Le marché des terres et des prés retrouve un dynamisme notable caractérisé par une forte hausse des ventes et une nette augmentation des surfaces cédées. Encore une fois cette tendance masque des situations contrastées selon les zones agricoles, témoignant de la diversité des terroirs. Les hausses de prix s’expliquent notamment par les tensions liées à la disponibilité du foncier.

Des variations sont cependant notables selon les départements et les zones. Ainsi, par rapport à 2021, les prix connaissent une hausse notable de 9 % dans le Rhône à 4 290 €/ha, et plus modérée de 1 % dans la Loire, à 3 700 €/ha. En revanche, la tendance est à la baisse dans le Cantal à 6 380 €/ha « Certains secteurs, du fait sans doute des modifications sociétales induites par la pandémie de Covid-19, voient leurs prix moyens augmenter fortement. L’impact sur l’activité agricole est à surveiller », selon la Safer.

L’augmentation du prix des terres louées est plus modérée à 1,8 % par rapport à 2021 avec un prix moyen de 3 870 €/ha.