Quelle est l’évolution des terres en Île-de-France en 2022 ?

Après une hausse exceptionnelle et inattendue du prix des terres en 2021, le marché foncier rural francilien enregistre une baisse de 15,6 % en 2022 à 7 690 €/ha. Cette évolution correspond à un retour aux moyennes généralement observées dans un secteur caractérisé par l’étroitesse de son marché.

Le repli est significatif pour le département des Yvelines qui enregistrait l’un des prix moyens les plus élevés en 2021 à 9 100 €/ha et enregistre une baisse de 15 % en 2022 à 7 690 €/ha. Le département de l’Essonne bénéficie de la hausse la plus significative du foncier agricole en 2022 avec un prix moyen des terres libres à 8 090 €/ha, soit 15 % de plus qu’en 2021, alors que le prix des terres et prés loués non bâtis accuse en comparaison une baisse de 7 % à 6 510 €/ha.

Le marché demeure globalement actif dans la zone avec des transactions en hausse de 9 % par rapport à 2021 et 8 300 ha de surfaces cédées (+ 18 % par rapport à 2021). « Néanmoins, il devient de plus en plus un marché de parcellaire, face au développement du marché sociétaire qui mobilise de plus grandes surfaces. Les deux tiers de ces mouvements, ont lieu en Seine-et-Marne, ce qui témoigne, une fois de plus, de la forte concentration du foncier agricole dans ce département depuis plusieurs années », précise la Safer.

Le marché des terres et prés loués non bâtis de la région est stable à 6 640 €/ha (+ 1 % par rapport à 2021)

