Quelle évolution du prix des terres en Nouvelle-Aquitaine en 2022 ?

À 5 740 €/ha, les prix des terres et des prés libres de Nouvelle-Aquitaine progressent de 5,5 % en 2022. Ce chiffre masque des écarts importants liés à l’hétérogénéité de cette région abritant une grande variété de pratiques agricoles et autant de terroirs.

Le prix moyen à l’hectare s’échelonne entre 2 640 €/ha pour la Creuse et 8 760 €/ha dans les Landes. « La grande diversité de paysages et d’agricultures, le marché foncier, et plus particulièrement celui des terres et prés, présente des situations très variables à la fois entre les départements et petites régions agricoles mais également d’une année sur l’autre », explique la Safer.

Les prix des terres et prés loués non bâtis s’établissent à 3 720 €/ha (+ 3,8 %) et se caractérisent également par une évolution très contrastée, à la baisse comme à la hausse, selon les départements. Le prix moyen à l’hectare loué évolue entre la Creuse à 2 290 €/ha et la Charente-Maritime à 4 940 €/ha.