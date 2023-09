Quelle évolution du prix des terres en Bretagne en 2022 ?

À 5 960 €/ha en 2022, le marché des terres et prés libres demeure stable en Bretagne. Les prix varient entre 4 850 €/ha dans le Morbihan (- 1 % par rapport à 2021) et 5 360 €/ha dans les Côtes-d’Armor (- 1 %). Les moyennes de prix à l’hectare restent relativement homogènes entre les départements à l’échelle du territoire. « Quelques écarts plus importants existent entre régions agricoles », nuance la Safer.

Le nombre de transactions croît de 1,3 % en 2022 avec 9 530 ventes alors que les surfaces échangées restent stables par rapport à 2021 et représentent 40 700 ha. Les contrastes sont marqués dans des régions comme le Finistère ou les prix évoluent entre les monts d’Arrée enregistrant une légère progression à 3 170 €/ha ( + 4 %) tandis que le littoral breton culmine toujours en tête à 7 080 €/ha en 2022 malgré une baisse de 5 % par rapport à 2021.

Le prix des terres et prés loués non bâtis progresse légèrement de 1,9 % en 2022, et s’établit à 4 920 €/ha.