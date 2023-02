L'ONG Pollinis attaque devant la justice de l'UE l'autorisation du boscalid

L'association, qui se bat pour la protection des abeilles et autres pollinisateurs, indique avoir déposé le 16 février « un recours devant le tribunal de l'Union européenne pour remettre en cause la prolongation, pour la cinquième année consécutive, de l'autorisation de mise sur le marché du boscalid, un fongicide SDHI commercialisé par BASF », le géant allemand de la chimie.

SDHI fait référence à une classe de fongicides (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase), utilisés dans l'agriculture pour détruire les moisissures qui se développent sur les céréales ou les fruits. Des scientifiques et des ONG s'inquiètent depuis plusieurs années de leurs risques potentiels pour l'homme.

Selon un rapport de l'Agence européenne pour la sécurité alimentaire (EFSA) d'avril 2017, le boscalid est le pesticide le plus fréquemment retrouvé dans les aliments testés en Europe.

« La Commission européenne a décidé de prolonger, encore une fois, sa commercialisation dans l'UE qui aurait dû expirer en 2018, et a refusé la demande de réexamen interne déposée par Pollinis en juillet 2022 », regrette l'ONG dans un communiqué.

« La prolongation accordée au boscalid et le refus de la Commission de révoquer cette décision illustrent les dérives d'un système européen qui prolonge indéfiniment et systématiquement les autorisations des pesticides en dépit de leurs risques pour la santé et l'environnement, et au mépris du principe de précaution », a dénoncé Nicolas Laarman, délégué général de l'association.

Selon ses données, 180 substances actives, dont 119 pesticides de synthèse, bénéficient de prolongations « abusives » sur les 453 substances autorisées.