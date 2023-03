Augmenta passe dans les mains du groupe CNH Industrial

Le groupe CNH Industrial vient d'annoncer le rachat d'Augmenta, une start-up d’agriculture de précision basée en Grèce et aux Etats-Unis. L'acquisition vise à accélérer la croissance en matière de technologie innovante, d'autant qu'Augmenta avait déjà fait l'objet d'un investissement de la part de CNH Industrial Ventures, qui s'est avéré être un partenaire stratégique pour l'Italo-Américain.



« Notre travail avec Augmenta a apporté des avantages croissants aux travaux des agriculteurs, ce qui a commencé comme un investissement minoritaire dans leur potentiel, aboutit maintenant à ce que nous ajoutions directement cette excellence technologique éprouvée à notre catalogue de pulvérisateurs », a déclaré Derek Neilson, président de la division agricole chez CNH Industrial.

« Il s'agit d'un développement important pour l'activité agricole qui soutiendra davantage les concessionnaires en différenciant nos équipements grâce à une technologie à valeur ajoutée ». La technologie ainsi acquise devrait accélérer le développement de la capacité "Sense & Act" », a déclaré Parag Garg, chef de produits digitaux.

Une caméra multispectrale pour identifier les zones à pulvériser

En clair, des capteurs identifient les zones à pulvériser ou non, et appliquent de la bouillie là où c'est nécessaire. Les pulvérisateurs deviennent donc des machines à haut niveau de technologie. Question marque, les activités d'Augmenta changent de nom, au profit de Raven. Pour ce qui est du prix de rachat, CNH Industrial parle de 110 millions de dollars. A noter que le groupe était déjà entré au capital à hauteur de 10,5 % des parts de l'entreprise.

Grâce à la caméra multispectrale et au logiciel spécifique, l’usage non nécessaire de produits chimiques et d’engrais diminue. Résultat : l'agriculture devient plus respectueuse de l’environnement et devrait proposer le même niveau de rendement, tout en économisant sur la quantité d'herbicide, de fongicide, de régulateur de croissance et d'engrais. Donc un revenu supérieur.