Top Semence dresse un bilan contrasté de la campagne 2021-2022

« Les conditions de pluviométrie, fortement excédentaires en 2021, ont généré des niveaux de production très contrastés sur les espèces principales (maïs, céréales à paille) ne permettant ni à Top Semence ni aux agriculteurs multiplicateurs de bénéficier du plein potentiel des résultats de leur croissance et des synergies mises en place », précise l'union de coopératives, basée dans la Drôme.

« Malgré ce contexte climatique, les performances ont été très satisfaisantes avec de bonnes fécondations notamment pour les productions de colza, sorgho et maïs doux. Top Semence enregistre une augmentation de ses surfaces de soja de plus de 26 % liée à une forte demande des agriculteurs qui place Top Semence comme le 1er opérateur national en soja semence et la situation du marché sur cette espèce est très prometteuse », souligne Didier Nury, son directeur général.

Progression de la rémunération des producteurs-multiplicateurs

L'union de coopératives est aussi largement représentée sur les marchés de production d'ail et du pois chiche. Pour exemple : « les ventes de pois chiche à l’export ont progressé de + 20 % en volume sur la campagne 2021-2022 et la part des variétés Top Semence produite en France dépasse 70 % des surfaces en production de semences pour la campagne 2022-2023 », confirme le directeur général.

L'assemblée générale de Top Semence a été l'occasion d'annoncer « une forte progression de la rémunération des producteurs-multiplicateurs sur le produit brut à l’hectare : + 14,2 % pour le maïs et + 19,2 % pour le tournesol sont prévus pour 2023. Les résultats cette année restent satisfaisants avec un chiffre d’affaires en hausse de + 8 % passant de 55 k€ à 59 k€ ». « Malgré des conditions climatiques très pénalisantes pour nos cultures principales, Top Semence a un résultat financier sécurisé et plus que conforme au business plan pluriannuel », précise Frédéric Mussard, secrétaire général.

Les projets à venir

Pour la suite, Top Semence entend « poursuivre son soutien sur le volet recherches et innovations, afin de continuer à produire des semences plus adaptées aux évolutions climatiques (accès aux nouvelles méthodes de sélection, protection des activités de recherches...) ». L'union de coopératives continue également de « moderniser son outil industriel pour maintenir des prestations au plus haut niveau ».