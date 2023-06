Pöttinger officialise son absence

Après John Deere, c'est au tour de Pöttinger d'annoncer son retrait du salon international de la machine agricole prévu en novembre 2024. Sans doute fallait-il s'y attendre après que le salon parisien ait changé ses dates pour passer en novembre. Lors de la précédente édition, les constructeurs avaient maintenus leur participation pour ne pas perdre les sommes engagées avant la crise sanitaire qui avait mené à l'annulation du salon. Durant ces années marquées par la pandémie, le paysage des salons et le comportement des visiteurs ont fortement changé. « Nous allons utiliser nos moyens de manière plus ciblée dans la communication avec les agriculteurs. L'accent sera mis sur les activités s'adressant à leurs besoins. »

L'entreprise autrichienne souhaite soutenir au mieux les producteurs, à l'image de sa devise : « l'agriculture profite à tous ! », a commenté Gregor Dietachmayr, le porte-parole de la direction. Le contact direct permet à l'entreprise de mieux faire connaître sa gamme de produits et ses solutions numériques pour la récolte et les cultures. Sans oublier les activités plus ciblées et mieux planifiées, comme les manifestations à dimensions nationale et locale. En tant qu'entreprise ancrée dans le terroir, Pöttinger reste fidèle à la tradition des salons agricoles et continuera de participer aux salons professionnels internationaux. Il faut donc croire que la marque maintient sa présence sur des événements comme Agritchnica ou l'Eima, estimés avoir un rayon plus international que le Sima actuellement. Le message est aussi passé aux organisateurs de salons internationaux : « nous souhaitons une meilleure coordination des plannings des salons, pour le bien des entreprises exposantes et de leurs visiteurs », a expliqué Gregor Dietachmayr. En allégeant le calendrier bien rempli des salons, sans doute l'attractivité de ces manifestations pourrait revenir.