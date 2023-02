Découverte du rôle clé d'une protéine dans l'assimilation de l'azote des plantes

Leurs résultats, récemment publiés dans The Plant Cell, ouvrent la voie pour « développer des variétés de plantes plus efficaces pour utiliser l'azote du sol et diminuer ainsi l'utilisation d'engrais en agriculture ».

En effet, « une famille de protéines baptisée Nin-like protein (NLP), comprenant 9 membres chez la plante modèle Arabidopsis thaliana, avait déjà été identifiée comme affectant l’expression des gènes des plantes en présence de nitrates. Parmi elles, NLP7 avait été la première et la plus étudiée, mais le rôle des autres membres de cette famille et leurs interactions avec NLP7 restaient à élucider ».

Les scientifiques ont découvert que « la protéine NLP2 a un rôle essentiel dans le métabolisme d'assimilation de l'azote : elle régule à la fois l'assimilation de l'azote et le métabolisme du carbone, qui assure la production d’énergie indispensable au fonctionnement et au développement des plantes ». « NLP2 joue un rôle spécifique et complémentaire à NLP7. Ces deux protéines se situent tout en haut d’une cascade de régulation du métabolisme des plantes. Elles créent un pont entre l’assimilation du nitrate et le métabolisme du carbone, permettant ainsi une utilisation efficace de l’azote et la croissance des plantes ».

« Cette découverte permet d’établir un nouveau modèle de régulation avec la protéine NLP2 comme actrice centrale de l’assimilation de l’azote et des voies métaboliques associées, assurant ainsi l’approvisionnement en énergie en réponse à la disponibilité en nitrate dans le sol. » Affaire à suivre...