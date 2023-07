Le Modef exhorte le ministre à soutenir le modèle agricole familial dans la LOA

Le Modef (Confédération syndicale agricole des exploitants familiaux) dénonce dans une lettre ouverte les dérives d’une politique agricole « productiviste » fragilisant les acteurs du monde agricole et l’environnement. Le syndicat plaide en faveur d’un modèle familial plus favorable à la durabilité du secteur et exhorte le ministre à prendre des mesures dans ce sens dans son projet de loi d'orientation agricole qui pourrait être présenté en conseil des ministres mi-septembre.

Un secteur victime d’un modèle incohérent

« D'après le dernier recensement agricole, la France a perdu 100 000 exploitations en 10 ans et 108 000 chefs d’exploitants et associés actifs. Un exploitant sur quatre a plus de 60 ans et 58 % des chefs d’exploitations et coexploitants ont 50 ans », déplore le Modef.

Pour la confédération, la politique agricole conduite par le gouvernement selon « un modèle industriel très exigeant en capitaux », basée sur la concentration et la spécialisation des exploitations, et peu favorable aux nouvelles installations, aurait des conséquences préoccupantes. La baisse des prix et des revenus agricoles, avec 18 % des agriculteurs sous le seuil de pauvreté et 529 suicides recensés en 2016 par Santé Publique France, corroborent cette analyse, d'après l’organisation.

Pour une agriculture à taille humaine

« Vu l’urgence de la situation sociale, économique et environnementale du secteur, le Modef revendique uneagriculture familiale, rémunératrice, diversifiée, de qualité et à taille humaine. Les consommateurs voudraient privilégier de plus en plus les circuits courts, manger des produits bio, de saison et de proximité si le revenu moyen le permettait », renchérit le Modef.

Pour d'atteindre cet objectif, l’organisation réclame un véritable soutien des pouvoirs publics encourageant une transition vers un modèle plus vertueux.

