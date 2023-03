Pöttinger lance son application pour optimiser les chantiers d'ensilage

Pöttinger a pour objectif d'améliorer la qualité du travail et de parfaire le fonctionnement de ses outils. Ce qui explique le lancement de son application Harvest Assist, une assistance pour la logistique de la récolte des fourrages. Le dispositif aide les agriculteurs au moment d'ensiler en optimisant la prise en compte des quantités récoltées, la distance entre le champ et le silo et la capacité de compactage au silo. Résultat : le fourrage devrait gagner en qualité.

En outre, la communication en temps réel avec le matériel est désormais possible. L'appli est disponible en version iOS et Android, de sorte à correspondre à n'importe quel type de mobile. Chaque personne impliquée dans la chaîne de récolte l'installe (gratuitement) sur son smartphone ou sa tablette, ce qui permet de surveiller les trajets des machines et de gérer la récolte d'herbe.

Un algorithme calcule l'ordre optimal de récolte

Avec Harvest Assist, l'agriculteur crée ses surfaces et les attribue à chaque attelage. L'application propose ensuite de visualiser la localisation des parcelles à récolter ainsi que leur statut. Par exemple si la parcelle a déjà été andainée ou si le fourrage est déjà récolté. Un algorithme calcule l'ordre optimal des récoltes. La démarche consiste à superposer les quantités récoltées, les distances entre les parcelles et le silo et la capacité de compactage au silo. Les opérateurs intervenant sur le chantier reçoivent ainsi une information sur l'ordre de récolte optimisé, afin que le silo puisse être approvisionné de manière régulière et que les pics de livraison soient ainsi lissés. Grâce à la représentation des parcelles dans l'application, les chauffeurs même étrangers à l'exploitation, n'ont aucune difficulté à identifier les parcelles et à revenir rapidement au silo grâce à la navigation intégrée.

L'engin de compaction peut étaler et tasser correctement

Dans l'application, le panel de matériels se compose de faucheuses, de faneuses, d'andaineurs, d'andaineurs à tapis, de remorques autochargeuses, et de presses à balles rondes. En clair, tous les maillons de la chaîne de récolte sont représentétes et bénéficient d'un aperçu de la progression du travail dans les parcelles. Actuellement, l'avancée du travail est consultable spécifiquement pour chaque parcelle : est-elle en cours de fauchage, fanée, andainée ou récoltée ? Aussitôt qu'une parcelle est terminée, le chauffeur modifie son statut dans l'application. Le suivi est ainsi simplifié.

Question vue en direct, chaque équipement est représenté sur une carte et le type de travail est affiché sur le matériel correspondant. Les localisations sont transmises en temps réel, ce qui simplifie la communication entre elles. Sans omettre le chantier de tassage du silo, afin que le conducteur de l'engin de compaction puisse étaler et tasser correctement le fourrage avant que la remorque suivante n'arrive. L'application est dès à présent disponible en version française.