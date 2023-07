Earthdaily Agro collecte des fonds pour soutenir les agriculteurs ukrainiens

Earth Daily agro, division agricole de la société d’analyse EarthDaily Analytics s’est engagé en faveur d'une campagne humanitaire baptisée Farmehood. Avec l'appui de plusieurs entreprises majeures du secteur agricole, telles que Syngenta, Land O’Lakes et Kernel, le groupe porte ce projet caritatif au bénéfice de fermiers ukrainiens, victimes d' un conflit qui s’installe dans la durée.

The war with Russia has devastated Ukrainian farmers. Today, we’re proud to join FARMERHOOD, a global collective of ag companies providing humanitarian relief including financial help, fuel and more. https://t.co/pVECVjGdlW#farmerhood#EarthDaily#geosysPlatformpic.twitter.com/gZIJx7kYks