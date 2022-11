7e Quinzaine de la transmission/reprise Cédants et repreneurs : les 15 jours qui viennent vous sont dédiés !

En cette mi-novembre, la quinzaine de la transmission/reprise d'exploitations des chambres d'agriculture est de retour, dans toute la France. 15 jours consacrés au repérage des futurs cédants et des potentiels repreneurs, ainsi qu'à leur sensibilisation et à l'accompagnement de leurs projets.

Pendant cette 7e Quinzaine de la transmission/reprise d'exploitations agricoles des chambres d'agriculture, une centaine de manifestations sont encore prévus dans toute la France : des forums, tables rondes, formations afin de présenter les démarches pour transmettre et s'installer en agriculture, ainsi que les intervenants à contacter, le tout assorti de conseils, témoignages, retours d'expériences et d'actions menées. Sans oublier les farm'datings, speed meetings et autres install'datings pour que les futurs cédants puissent rencontrer des repreneurs potentiels.

Objectif de cette mise en lumière durant 15 jours : « repérer, sensibiliser et accompagner » les exploitants proches de la retraite, comme les jeunes et moins jeunes intéressés par le métier d'agriculteur. Le point d'orgue : l'opération "exploitation à céder cherche repreneur" reconduite pour la 3e année. De même que l'an dernier, les collectivités territoriales feront l'objet d'une sensibilisation particulière.

Tour d'horizon des animations, non exhaustif, et qui sera mis à jour au fil de l'événement.

En Bretagne, ça commence le 22/11 :

Quatre web-conférences sont proposées sur « les étapes de cession des entreprises agricoles, la reprise du foncier, le juste prix d'une ferme »... ainsi que des « rencontres sur les thèmes de l'installation, la transmission, la transmissibilité des exploitations, la relation cédants/repreneurs ».

Dans les Hauts-de-France, 14 rendez-vous sont programmés, soit un par jour quasiment :

Dont une visio-conférence le 25 novembre s'adressant aux exploitants bientôt à la retraite ou qui souhaitent se reconvertir dans un autre métier. Ils pourront ainsi poser toutes les questions qu'ils ont en tête :

Et, en avant-première, un farm dating le 15 novembre :

Dans l'Aude le 22 novembre, un escape game permettra de « faire découvrir l'agriculture, aux personnes en recherche d'emploi ou reconversion professionnelle, de façon ludique au moyen d'énigmes » :

fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net