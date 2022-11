Coupe du monde de foot au Qatar « 64 matchs pour l'agriculture et la planète »

La Coupe du monde de football au Qatar débute aujourd'hui. À ceux qui ne regardent pas le foot, et qui en ont assez que les chaînes télé lui réservent une telle place pendant ce type d'événement, aux autres qui veulent boycotter les matchs parce qu'ils se tiennent dans des stades verts et climatisés construits en plein désert, et même aux passionnés qui sait... AuNomdelaTerre.tv propose, comme alternative, des vidéos sur le rôle que jouent l'agriculture et les agriculteurs en faveur de l'environnement.

64 mini-séries, documentaires et reportages agricoles sont ainsi diffusés gratuitement sur AuNomdelaTerre.tv, chaîne spécialisée dans ce domaine, pendant la Coupe du monde de foot au Qatar. 5 760 minutes visant à « sensibiliser le grand public au rôle de l'agriculture et des agriculteurs au niveau de l'environnement ». « Notre idée, c'est de proposer une réelle alternative » aux matchs retransmis à la télévision, qui permette aux Français de « rejoindre le camp de ceux qui défendent la Terre à la place de la détruire », explique Édouard Bergeon, réalisateur du film Au nom de la terre, fils d'exploitants agricoles et co-fondateur d'AuNomdelaTerre.tv. Une plateforme grâce à laquelle il espère « faire découvrir et expliquer les métiers et savoir-faire des agriculteurs et agricultrices et défendre une alimentation de qualité, du champ à l’assiette ». « Peu de gens le savent, mais l’agriculture est en mesure de stocker beaucoup de carbone dans ses sols. Ces puits générés par des pratiques agricoles vertueuses apparaissent comme l’une des solutions les plus abouties aujourd’hui face aux aléas climatiques. En régénérant les sols, nous concourrons à protéger la planète, sa biodiversité, son eau, notre souveraineté énergétique et alimentaire. Ou comment la façon de se nourrir peut changer le cours des choses ! », poursuit le réalisateur précisant que, pour chaque connexion, 1 € sera reversé à l'association Des enfants et des arbres, qu'il parraine.

