En Moselle Afyren inaugure sa première bioraffinerie, pour des livraisons en fin d'année

• AFP

Afyren, entreprise de chimie « verte », a inauguré jeudi sa première bioraffinerie, installée sur la plateforme chimique de Carling (Moselle), une usine « unique au monde » qui va permettre de créer des acides utilisés dans l'alimentation ou la cosmétique sans recourir au pétrole.

« Les clients tapent à la porte, on espère livrer les premiers lots de produits d'ici la fin de l'année », a déclaré le directeur général et cofondateur d'Afyren, Nicolas Sordet, lors d'une visite de l'installation flambant neuve. Afyren prévoit de produire 16 000 tonnes par an d'acides organiques d'ici deux ans, produits à partir de matériaux biosourcés, en l'occurrence des résidus de betteraves à sucre, notamment la pulpe et la mélasse. Ces deux ingrédients issus de l'industrie sucrière sont ensuite fermentés et distillés pour en tirer sept sortes d'acides organiques, similaires à ceux produits à partir de pétrole, explique Nicolas Sordet.

Ce procédé de fabrication va permettre à Afyren « de diviser ses émissions de gaz à effet de serre par cinq », ce qui représente 30 000 tonnes de CO2 par an, ajoute-t-il. Ces acides sont ensuite utilisés notamment dans l'industrie cosmétique comme solvants ou comme conservateurs dans l'alimentation. Afyren affirme avoir déjà signé « une dizaine de contrats commerciaux » auprès d'entreprises dont elle n'a pas souhaité divulguer les noms. « On propose une alternative à nos clients avec des produits similaires » à ceux issus de la pétrochimie, mais « disruptifs », souligne le président d'Afyren, Jean Saint-Donat.

L'usine de Carling, dont la construction s'est achevée fin 2021, emploie 60 personnes, et est « dans une phase de démarrage progressive », a-t-il ajouté. Sa construction a été rendue possible grâce à un investissement de 60 millions d'euros, auquel l'État a participé à hauteur de 20 millions d'euros via la Banque publique d'investissement (BPI France), a précisé Jean Saint-Donat. Celui-ci vise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros par an lorsque cette première usine fonctionnera à pleine capacité. Fondée en 2012, Afyren est entrée en Bourse le 1er octobre 2021 sur Euronext Growth. Selon son président, cette introduction en bourse a pour objectif de « financer deux futures usines », une en Amérique du Nord et l'autre en Asie.

