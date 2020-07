Agro-équipement L'AprodemaDigit fait un carton plein pour sa première édition

La première version digitale des journées de l'Aprodema ont séduit les enseignants des métiers de l'agro-équipement. Webinaires, formations à distance, trucs et astuces... l'interactivité n'est pas un frein même à plus de 100 participants.

En juillet 2020, l'Aprodema (association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement) a organisé ses trois premières journées de formation en version digitale. Une action qui a réuni une centaine d'enseignants de l'agroéquipement venus de partout en France dans le but de réfléchir et d'échanger autour des bonnes pratiques en matière de formation digitale.

Delphine Allain, créatrice de 3L conseils RH, a présenté les pratiques et les outils interactifs utilisables en grands et petits groupes, montrant que l’interactivité n’est pas forcément limitée par le nombre de participants. Lors du webinaire, les participants ont échangé en brainstorming à plus de 100 personnes.

Exemples de pratiques en formation technique à distance

Les six constructeurs Claas, In Situ, JCB, John Deere, Manitou et Massey Ferguson ont également donné des exemples de pratiques en formation technique à distance. Au travers d’ateliers et de webinaires, les enseignants ont pu se mettre à la place de leurs élèves pour découvrir les nouvelles astuces applicables directement en classe.

100 % d’entre eux ont été satisfaits ou très satisfaits de l’organisation et plus de 93% ont été satisfaits à très satisfaits des apports pédagogiques et techniques fournis par les ateliers et les webinaires. Adeline Croyère, sous directrice des politiques de formation et d’éducation à la DGER au ministère de l’agriculture, veut impulser cette démarche dans les relations entre l’éducation et les professionnels.

Aprodema envisage de renouveler les AprodemaDigit sous des formats et à cadence correspondants aux besoins. C'est un complément intéressant aux universités d’été déjà en place et dont la prochaine édition aura lieu en juillet 2021 chez Amazone.

