Concours Agritourisme : 10 projets retenus pour être accompagnés

Les résultats de l'appel à projets, proposé par Bienvenue à la ferme, Miimosa et Airbnb, clôturent un été 2020 marqué par un bel essor de l'agritourisme, la crise sanitaire du coronavirus ayant incité les Français à passer leurs vacances dans leur pays et à la campagne. Les 10 lauréats bénéficieront d'un accompagnement pour créer leur activité. De nouvelles adresses de séjour pour 2021 ?

Avec 174 candidatures déposées, 43 campagnes de collecte ouvertes sur la plateforme de financement participatif www.miimosa.com et plus de 138 000 € récoltés auprès de 1 600 contributeurs, la troisième édition de l'appel à projets d'agritourisme, issu du partenariat entre Bienvenue à la ferme, Miimosa et Airbnb, est un succès. Parmi tous les participants, 10 lauréats ont été sélectionnés et seront aidés dans la mise en place de leur activité, financièrement notamment, dans des domaines très variés : ferme pédagogique avec parcours pédestre ou cyclable, hébergement en tipis ou dans une ancienne bergerie, escape game fermier...

Les chiffres de l'édition 2020

174 candidats

138 000 € récoltés sur www.miimosa.fr (1 600 contributeurs)

Une aide de 5 000 € d'Airbnb

Un accompagnement de Bienvenue à la ferme (un an d'adhésion au réseau)

En trois ans, une centaine d'agriculteurs/agricultrices ont ainsi bénéficié des dons issus du crowdfunding, d'une aide d'Airbnb (5 000 € cette année) et de l'accompagnement technique et humain de Bienvenue à la ferme, via un an d'adhésion gratuite au réseau.

« En cette période particulière, ils ont osé ! »

« Cet été, les Français se sont mis au vert avec Airbnb, ils plébiscitent de plus en plus les séjours à la campagne et souhaitent renouer avec la nature, souligne Emmanuel Marill, directeur Airbnb France. Nous sommes fiers de poursuivre notre engagement de long terme en faveur de l’agritourisme avec Bienvenue à la Ferme et Miimosa. L’agritourisme bénéficie aux agriculteurs qui peuvent ainsi diversifier et compléter leurs revenus, tout en rapprochant le grand public du monde agricole. »

Ne s'interdire aucune bonne idée pour développer l'agritourisme !

« En cette période particulière, les gagnants de l'appel à projets 2020 ont su être inventifs et créatifs. En un mot : ils ont osé !, renchérit Jean-Marie Lenfant, Président délégué de Bienvenue à la ferme. Et cela fait plus de 30 ans que les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme ne s'interdisent aucune bonne idée pour développer l'agritourisme partout en France. Aujourd'hui, ils proposent un large choix de 1 800 hébergements, parfois insolites, cultivant le goût de l'accueil et le partage du métier. »

