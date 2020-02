« C'est ça être agriculteur » Clap de fin pour la web-série des JA d'Ille-et-Vilaine

Céline Clément Terre-net Média

Lancée il y a quatre mois, la web-série des JA d'Ille-et-Vilaine pour promouvoir le métier d'agriculteur s'achève avec un cinquième épisode centré sur sa mission essentielle, nourrir les hommes, et sur un enjeu qui l'est tout autant : transmettre l'ensemble des valeurs de cette profession, distillées tout au long des vidéos, au grand public et aux futures générations de producteurs.

