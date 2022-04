Négoce agricole ComparateurAgricole.com devient Cereapro.com

ComparateurAgricole.com change de nom et devient Cereapro.com, pour une meilleure compréhension des missions de l'entreprise par ses clients. Elle précise ainsi son ambition de développer ses activités de négoce et d'approvisionnement.

« Cereapro.com devient le nouveau nom de notre entreprise, ComparateurAgricole.com. Il a été choisi grâce à un sondage en ligne auprès d'agriculteurs », déclare Vincent Guilhem, l'un de ses co-dirigeants et fondateurs. En 6 ans, la startup est devenue le leader français du négoce de céréales digital, avec 420 000 tonnes de céréales vendues en 2021.

« Notre image change, notre organisation et notre équipe restent les mêmes »

L'équipe nous rappelle : « l'entreprise a débuté en comparant et en mettant en ligne les cotations des coopératives et négociants agricoles afin d’aider les agriculteurs à vendre leurs céréales au meilleur prix. Puis elle a fait le choix de devenir acteur sur son marché, en négociant ses prix, sa logistique, et en proposant ses meilleurs prix en ligne, accessibles en quelques clics. Un an plus tard, la startup lance l’approvisionnement avec les engrais, puis les semences et les produits phytosanitaires. Ce qui est en très forte croissance aujourd'hui et représente 20 % de l’activité. »

Suite à toutes ces évolutions, le nom de ComparateurAgricole.com a perdu de son sens : « les nouveaux clients ne comprennent pas que nous sommes aussi un négociant et non pas juste un comparateur en ligne », explique Pierre-Antoine Foreau, co-dirigeant et fondateur de l’entreprise. « C’est un changement de marque qui reflète une ambition forte » de continuer à innover, de développer les activités de négoce et d’approvisionnement et d’accompagner les agriculteurs dans leurs ventes de céréales et achats de fournitures. Les contrats sont maintenus et suivis à l’identique. « Notre image change, notre organisation et notre équipe restent les mêmes », précise Vincent Guilhem.

