Concours Terres d'idées Plus que quelques jours pour participer

Pour montrer et « renforcer son engagement auprès du monde agricole », le groupe Mutualia reconduit son concours Terres d'idées lancé l'an dernier. Comme la première, cette seconde édition vise à donner « un coup de pouce aux projets agricoles » valorisant l'innovation, les territoires, l'emploi et le développement durable. Attention, si vous êtes intéressé, les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 31 mars.

Mutualia propose une seconde édition de son concours Terres d'idées, organisé l'an dernier pour « soutenir et valoriser » les initiatives agricoles innovantes, qui dynamisent les zones rurales, créent de l'emploi et participent au « développement durable ». Le groupe mutualiste veut en effet « renforcer son engagement » auprès de ce secteur en étant « attentifs aux idées des agriculteurs et des agricultrices tout en contribuant à leur réalisation ». « C'est ainsi que l'accompagnement et la proximité de Mutualia prennent tout leur sens, insiste-t-il sur son site internet www.mutualia.fr. Bien plus qu'un appel à projets, Terres d'idées s'inscrit dans notre volonté de développement des territoires et dans nos valeurs.

Suivez toutes les étapes du concours du concours Terres d'idées 2020 sur la page Facebook du groupe Mutualia.

Pour déposer sa candidature, il suffit de remplir un formulaire en ligne. Une dotation de 7 000 € sera remise au gagnant dans quatre catégories en lien avec les objectifs du concours.

"Agriculture & Territoires" récompensera « l'exploitant(e) acteur(.rice) incontournable » de son environnement socio-économique local :

(par exemple : activités agrotouristiques, fermes pédagogiques, visites ou portes-ouvertes d'exploitations, utilisation de savoir-faire locaux ou commercialisation en circuits courts...)

"Agriculture & Innovation" celui ou celle qui s'est montré(e) le ou la plus novateur(.rice) sur son exploitation :

(en « améliorant notamment la qualité de vie au travail et/ou celles des systèmes et des productions »)

"Agriculture & Emploi" le producteur(.rice) démontrant le plus que son « métier a de l'avenir »

le producteur(.rice) démontrant le plus que son « métier a de l'avenir » "Agriculture & Développement durable" l'agriculteur(.rice) le(la) plus engagé(e) pour sa terre, donc cherchant à « mieux produire et mieux gérer »

(via entre autres l'agro-écologie, la préservation de la biodiversité, le recyclage, la production d'énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage, etc.)

À travers Terres d'idées, Mutualia cherche également à mettre en avant le métier d'agriculteur et celles et ceux qui l'exercent, afin que l'agriculture soit mieux connue et comprise du grand public. Un moyen de « rapprocher » les exploitants agricoles et le reste de la société, et qui sait de « susciter des vocations » pour remplacer les nombreux producteurs qui partiront à la retraite dans les prochaines années.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net