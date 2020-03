Covid-19 L’accès au fonds de solidarité élargi à davantage d’entreprises

Les conditions d’accès au fonds de solidarité d’un milliard d’euros, mis en place par le gouvernement le 17 mars pour les entreprises impactées par les conséquences du coronavirus, sont élargies, a annoncé le ministre de l’économie le 31 mars.

Annoncé par Bruno Le Maire le 17 mars, le fonds de solidarité doté d’un milliard d’euros avait été mis en place pour les TPE de moins de 10 salariés, les indépendants et les micro-entreprises qui ont perdu plus de 70 % de leur chiffre d’affaires entre les mois de mars 2019 et mars 2020, affectées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

« À la suite de très nombreux échanges avec les parlementaires et les organisations professionnelles, le gouvernement élargit dès le mois de mars l’accès au Fonds de solidarité : le seuil de perte de chiffre d’affaires passe de 70 % à 50 % », a annoncé le ministre de l’économie sur Twitter le 31 mars.

L’aide est composée de deux niveaux, précise encore Bruno Le Maire : jusqu’à 1 500 euros versés par la DGFIP (direction générale des finances publiques), la demande pouvant être faite à partir du 1er avril sur le site des impôts. Et pour les entreprises le plus en difficulté, une aide complémentaire de 2 000 euros peut être obtenue auprès des régions.

A la suite de très nombreux échanges avec les parlementaires et les organisations professionnelles, le @gouvernementFR élargit dès le mois de mars l’accès au Fonds de solidarité : le seuil de perte de chiffre d'affaires passe de 70 à 50%. #COVID19 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 31, 2020

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net