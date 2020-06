Cotisations MSA Les prélèvements reprennent en juillet

Live

La moisson des colzas a aussi débuté, et cela ne présage rien de bon selon certains agriculteurs sur Twitter : C'est marrant quand même Tous les colzas sont bons au 25 juin et personne s'étonne de rien !!! Complètement grillé les trucs. Des micros grains https://t.co/yQRQVUOiE7 — alea jacta 🍀🤞❤️ (@lesyaknous) June 25, 2020Hier démarrage pour la #moisson2020 pour les #agri53#colza humidité 8% les rdts sont 😫😂 @FopProducteurs@pierrepottier7pic.twitter.com/381v6nm2ML — Olivier Duhamel (@ODUDU53) June 25, 2020Pour @JulienLep72, dans la Sarthe, c'est même la cata ! Ces colzas ne font que 20 quintaux. Pas mieux niveau orges avec 40-45 quintaux.Poursuite de la moisson. Après les orges, on attaque le colza. Rendement catastrophique aussi. Même retour chez les collègues. La récolte de céréales en #Sarthe sera maigre... Très maigre.@AGRI_72pic.twitter.com/M1p5xtwE1j — Julien Lep (@julienlep72) June 24, 2020

Moisson 2020 : suivez les temps forts des récoltes