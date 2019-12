Détresse des agriculteurs Des associations normandes mobilisées pour les exploitants en difficulté

Face à l’augmentation du nombre de suicides en milieu agricole, plusieurs associations de Seine-Maritime ont décidé de concentrer leurs actions sur l’aide aux agriculteurs en très grande difficulté.

La Confrérie de Saint-Fiacre, la Société Saint-Vincent-de-Paul 76 et Décorés du Mérite Agricole de Seine-Maritime, trois associations de Seine-Maritime, ont décidé de diriger leurs actions prioritairement vers les exploitants agricoles en difficulté.

Sensibles à l’impact des difficultés économiques des agriculteurs, qui conduisent de plus en plus à la dépression voire au suicide, ces associations mettent ainsi en place une « charité humaine et financière » à destination du monde agricole, avec l’aide de Solidarités paysans et de l’Atex 76. Ainsi, en 2019, cinq familles d'agriculteurs ont pu être accompagnées de différentes façons : don de vaches laitières, aide au règlement de créances et de factures… Le tout pour un montant total de 15 000 euros.

Afin de poursuivre ces actions, « une forte mobilisation sur le terrain ainsi qu’une collecte de fonds et de dons sont prévues pour 2020 afin de continuer à répondre aux situations d’urgence », explique la confrérie de Saint-Fiacre.

