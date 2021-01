Appli mobile Des échanges entre agris et coop/négoces facilités avec Doctofarm

Isagri a créé Doctofarm, une application mobile de communication dédiée au monde agricole. Avec ce nouvel outil numérique sécurisé, l'entreprise entend « favoriser la proximité, la réactivité et les échanges d’informations entre les agriculteurs et coopératives/négoces ».

« La digitalisation de la relation, en complément des rendez-vous présentiels est importante dans cette nouvelle ère, précise Sébastien Nouveau, directeur Isagri ingénierie. Grâce à Doctofarm, nouveau réseau social dédié aux organismes agricoles, les agriculteurs sont rassurés dans leur prises de décisions et gagnent en performance agronomique en échangeant très rapidement avec les coopératives et négoces. »

Des infos transmises de manière sécurisée et en toute transparence

« Par exemple, si un agriculteur est confronté à un ravageur ou une maladie, il envoie une photo dans le groupe. Toutes les personnes impliquées (adhérents, techniciens commerciaux) sont aussitôt informées et peuvent alors lui indiquer la meilleure solution à appliquer. La validation des diagnostics est effectuée systématiquement par un modérateur, et tous les participants du groupe ont l’information », explique Isagri. L'application a été proposée en version bêta à quelques coopératives et négoces. Retrouvez le témoignage de Maxime Delbouis, responsable technique chez Qualisol, à ce sujet : « Doctofarm nous permet d’échanger sur des thématiques identifiées avec les agriculteurs et d’organiser des animations de groupes techniques. Les informations sont diffusées de manière sécurisée et en toute transparence. Nous gagnons réellement en productivité car les réponses sont données en moins de 2 min ! »

Autre avantage de Doctofarm mis en avant : « la géolocalisation sur les parcelles. Cela permet aux agriculteurs de recevoir des alertes ravageurs et maladies et d’envoyer à leur technicien leur localisation précise pour un diagnostic », ajoute l'entreprise.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

« Doctofarm s’intègre au cœur de la gamme des différentes applications développées par Isagri. » « Nous continuons de développer des services à forte valeur ajoutée pour les agriculteurs et leurs partenaires. La gestion parcellaire avec Geofolia peut être un outil complémentaire à l’utilisation de Doctofarm, pour suivre, par exemple, l’historique des interventions sur les parcelles », rappelle Sébastien Nouveau.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net