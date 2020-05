Plateforme « masques-pme.laposte.fr » Commandez des masques pour vous et vos salariés contre le covid-19

Créée par le ministère de l’économie et des finances pour les petites et très petites entreprises (TPE/TPME), en partenariat avec La Poste, les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, des métiers et de l'artisanat, la plateforme « masques-pme.laposte.fr » s'ouvre aux professionnels libéraux et agricoles, aux micro-entrepreneurs et aux associations avec salariés.

[Communiqué de presse] ??La Plateforme https://t.co/AsOBW0mNDb accessible aux entreprises de moins de 50 salariés propose 10 millions de #masques à la commercialisation, elle est désormais ouverte à 9,4 millions de structures dont la profession agricole

??https://t.co/jbDko1jn2o pic.twitter.com/i8bHpwXt42 — APCA (@ChambagriFrance) May 12, 2020

Afin de favoriser la relance de l’activité économique du pays suite au déconfinement progressif de la population débuté hier, lundi 11 mai, la plateforme "masques-pme.laposte.fr" est désormais accessible aux professions libérales et agricoles, aux micro-entreprises et aux associations embauchant des salariés. Lancée le 2 mai par le ministère de l'économie et des finances avec La Poste et l'appui des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie (CCI), des métiers et de l'artisanat (CMA), elle était à l'origine réservée aux PME et TPME de moins de 50 salariés des réseaux des CCI et CMA.

Michelin propose également des masques de protection contre le coronavirus :

Crise sanitaire − Bibendum fabrique des masques à fond la gomme ! propose également des

En une semaine, elle a déjà fourni, à 30 000 entreprises, 1,3 million de masques "grand public" lavables et réutilisables 20 fois, soit l'équivalent de 26 millions d'usages ! Dorénavant, ce sont 10 millions de masques qui pourront être achetés par 9,4 millions de structures. Il leur suffit de se connecter et de s'identifier sur le site web, de commander le nombre de masques correspondant à leur effectif total de salariés, puis de payer sur internet pour être livré sans aucun contact physique, ni même signature.

10 millions de masques pour 9,4 millions d'entreprises

Ce dispositif d'achat et de paiement en ligne, ainsi que la préparation et la livraison des commandes, s'appuient sur l’infrastructure logistique et l’expertise numérique de La Poste. Chaque entreprise devra cependant respecter un délai minimal entre deux demandes pour que la distribution de ces masques soit la plus fluide possible.

Ces derniers sont bien sûr fabriqués conformément aux règles édictées par les autorités sanitaires (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). En textile à filtration garantie, ils retiennent plus de 90 % des particules de plus de 3 μ. Pour rappel : le port du masque complète mais ne remplace pas les gestes barrières, ni l’adaptation de l'organisation et des postes de travail à mettre en œuvre dans chaque entreprise pour limiter, au maximum, les risques de contamination par le covid-19.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net