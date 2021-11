60e RDV agri « Embaucher/travailler : un parcours du combattant en agriculture ? »

« Je n'arrive pas à trouver un bon salarié. » « Que de démarches pour devenir agriculteur ! » Combien de fois entend-on cela en plaine ou en élevage ? Thierry agriculteur d'aujourd'hui consacre donc son prochain RDV agri, lundi 22 novembre à 21 h sur sa chaîne Youtube, à l'emploi en agriculture, côté salariat comme chef d'exploitation.

« Il est aussi difficile de trouver un salarié agricole compétant qu'un emploi en agriculture, constate Thierry Bailliet, youtubeur et exploitant dans le Pas-de-Calais. Est-ce inéluctable ? Quelles solutions existent pour dénicher le bon employeur ou employé ? Comment se former, être accompagné ? »

Et vous ? Avez-vous du mal à recruter vos salariés ? Rencontrez-vous des difficultés pour travailler dans l'agriculture, notamment pour vous installer ?



Vous pouvez témoigner dans les commentaires sous l'article. Vos expériences seront partagées pendant le RDV agri lundi soir.

Les réponses à ces questions seront abordées dans le 60e RDV agri, lundi 22 novembre à 21 h, sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui. Elles donneront sans doute des clés pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole, liée aux freins à l'installation et au salariat.

RDV agri, c'est quoi ?

RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités, agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».

L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire.

Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net