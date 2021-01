Agroalimentaire Eureden, nouvelle coopérative issue de la fusion de Triskalia et Cecab

Les coopératives Triskalia et Cecab, qui avaient annoncé il y a un an leur réunion dans une entité commune, Eureden, ont annoncé lundi leur fusion au sein de cette nouvelle coopérative.

« Un an après la création de l'union Eureden, les coopératives fondatrices d'Eureden (Triskalia et Cecab) ont fusionné au 1er janvier 2021 pour donner naissance à une coopérative unique, dotée d'une nouvelle gouvernance », indique un communiqué.

« Fin 2017, nous annoncions notre projet de rapprochement de D'Aucy et Triskalia visant à construire l'acteur référent de l'agroalimentaire coopératif régional. Après trois années intenses de co-construction, dont une année de fonctionnement sous forme d'union de coopératives, les délégués (représentant les adhérents-coopérateurs) ont voté à l'unanimité en faveur de la création de la nouvelle coopérative Eureden, lors des assemblées générales extraordinaires du 11 décembre 2020 », précise le texte.

Le mastodonte breton (marques d'Aucy, Paysan breton, Cocotine, etc.) comptera plus de 20 000 adhérents, 9 000 salariés et plus de 300 magasins à son actif, pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros.

« Le premier Conseil d'Administration électif, composé de 30 membres, a élu à l'unanimité Serge Le Bartz, agriculteur à Lignol (Morbihan) à la présidence d'Eureden. Denis Le Moine, agriculteur à Bréhand (Côtes d'Armor) a été élu à la vice-présidence et président d'Eureden Group, entité en charge des activités aval du Groupe », selon le communiqué.

Alain Perrin a été nommé directeur général et Pierre Antonny directeur général adjoint.

« Nous venons de franchir une étape historique. Chaque coopérative fondatrice peut être fière d'avoir créé une nouvelle entité qui va contribuer au développement d'une agriculture et d'un agroalimentaire breton rayonnant à l'international », a commenté Serge Le Bartz, ancien président de D'Aucy.

À l'image des groupes coopératifs concurrents Terrena, en Pays de la Loire, et Agrial, en Normandie, Eureden vise les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à cinq ans par croissance interne et externe, ambitionnant notamment de se développer à l'étranger.

